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27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu uygun fiyatlı ürünlerle dolu! İşte BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül'de raflardaki yerini alıyor. BİM aktüel ürünler 27 Eylül kataloğu bu hafta yine dopdolu. Uygun fiyatlı ve indirimli fırsat ürünleri yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Eylül BİM aktüel ürünler listesinde elektronikten, mutfak ürünlerine kadar birçok farklı yelpazede ürün tüketicileri bekliyor. BİM aktüel fırsatlarıyla birçok ürün her Cuma günü satışa çıkıyor. Satışta olan ürünler de aktüel ürünler kataloğu vasıtasıyla tanıtılıyor. İşte, sizler için derlediğimiz BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 25.09.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 21:49
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27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu uygun fiyatlı ürünlerle dolu! İşte BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta satışa çıkıyor ve büyük ilgi görüyor. BİM marketlerinin uygun fiyatlarla satışa çıkardığı aktüel ürünler listesi haberimizde yer alıyor. 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu elektronik ürünleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi Redmi Cep Telefonu, Cam Set Üstü Ocak, Mini Fırın gibi ürünler tüketicilerin ilgisini çekti. İşte BİM aktüel ürünler 27 Eylül kataloğu!

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27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu uygun fiyatlı ürünlerle dolu! İşte BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EYLÜL CUMA)

Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu

• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek
• Arka Kamera 8 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Arka Flaş
• Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 8 GB
• Ram 1GB
• 5,00" Ekran Boyutu
• Android 8.1 Oreo
2 yıl Xiaomi Türkiye garantilidir

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27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu uygun fiyatlı ürünlerle dolu! İşte BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam • 4 gözü gazlı
• Otomatik çakmaklı
• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
• 59x64 cm
* Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
* Gidiş-dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.

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27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu uygun fiyatlı ürünlerle dolu! İşte BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

Mini Fırın

• 32 lt iç hacim
• Zil uyarılı, zaman ayarlı
• 1 adet köşeli tepsi, 1 adet yuvarlak emaye tepsi ve ızgara
• 56x36,5x47 cm

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27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu uygun fiyatlı ürünlerle dolu! İşte BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu!

Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

• Type-C ve Micro Usb çıkışlı
• Akıllı şarj desteği