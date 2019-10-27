26 Ekim Cumartesi Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları! Tarih hocasına güvenince hayatının şokunu yaşadı!

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan ''Konu olarak Çin'le ilgili dil, uygarlık, tarih bilgilerini ele alan bilim dalının adı nedir?'' sorusuna doğru yanıtı bulamayan yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra, çareyi telefon jokerinde bulduğunu sandı ama tarih hocasının verdiği cevaba güvenince hayatının şokunu yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünden soru ve cevaplar...