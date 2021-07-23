23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

BİM 23 Temmuz indirimleri başladı. BİM marketlerde bu hafta hangi ürünlerin olacağını merak eden vatandaşlar, kampanlı ürünler listesini araştırıyor. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Haftanın kampanyaları arasında her kategoriden ürün bulunuyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 23 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...