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Haberler Galeri 23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

BİM 23 Temmuz indirimleri başladı. BİM marketlerde bu hafta hangi ürünlerin olacağını merak eden vatandaşlar, kampanlı ürünler listesini araştırıyor. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Haftanın kampanyaları arasında her kategoriden ürün bulunuyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 23 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:16
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23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

Her hafta sürpriz ürünler ile müşterilerin karşısına çıkan BİM marketlerde bu hafta hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. 23 Temmuz kataloğunun yayımlanması ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Haftanın kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 23 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon
• Wifi
• 2 USB
• 2 HDMI
• Dahili Uydu Alıcısı

Buzdolabı
• Dondurucu bölmesi 71 L
• Soğutucu bölmesi 245 L

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23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları

Maxi Scooter
• Direksiyon yüksekliği x3 kademeli olarak ayarlanabilir
• Katlanabilir

Cam Ankastre Set

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23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

Drone
• Havada sabitleme özelliği
• Wifi kablosuz bağlantı

Kablolu Kafabantlı Kulaklık Fs26
• Müzik ve arama kontrolü
• Yüksek kaliteli stereo ses

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
• Bluetooth: V5.0
• Ses seviyesi: 110 dB (1 kH)

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23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı

Smartfit Akıllı Bileklik
• Mesaj bildirimi
• Kat edilen mesafe

Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı
• 440 C çelik
• Özel tasarım kılıfı

İkili Tava Seti
• ~ 20-26 cm
• Soft touch kulplar

Renkli Çelik Termos
• 500 ml