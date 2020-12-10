22 yıllık hasret Esra Erol’da bitti! Dakikalar içinde bulundu…

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bir mucize daha gerçek oldu. 22 yaşındaki Yiğitcan Düzcü, hiç görmediği annesini bulabilmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Yiğitcan'ın anne hasreti dakikalar içinde son buldu. Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım'ın kavuşması ise o an duygu dolu anlar yaşattı.