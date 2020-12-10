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22 yıllık hasret Esra Erol’da bitti! Dakikalar içinde bulundu…

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bir mucize daha gerçek oldu. 22 yaşındaki Yiğitcan Düzcü, hiç görmediği annesini bulabilmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Yiğitcan'ın anne hasreti dakikalar içinde son buldu. Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım'ın kavuşması ise o an duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 13:42
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22 yıllık hasret Esra Erol’da bitti! Dakikalar içinde bulundu…

Adana'da yaşayan Yiğitcan Düzcü, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne özlemi içinde büyüyen Yiğitcan "Beni anneannem büyüttü. Çok zor şartlarda büyüdüm. Annem neredeyse çıkıp gelsin ona bir kez olsun sarılmak istiyorum" diye gözyaşları içinde sitem etti.

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22 yıllık hasret Esra Erol’da bitti! Dakikalar içinde bulundu…

DAKİKALAR İÇİNDE BULUNDU

22 yıldır annesi Fidan Hanımdan hiçbir haber alamayan genç çocuğa dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi.

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22 yıllık hasret Esra Erol’da bitti! Dakikalar içinde bulundu…

Düzcü'nün 22 yıldır hiç görmediği annesi Fidan hanımı Esra Erol dakikalar içinde buldu.

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22 yıllık hasret Esra Erol’da bitti! Dakikalar içinde bulundu…

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım, 22 yıl sonra birbirine Esra Erol'da programında kavuştu. Stüdyoda ise o an duygu dolu anlar yaşandı.

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