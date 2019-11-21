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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!

BİM aktüel 22 Kasım kataloğu uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler listesi alışveriş seven vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler listesi hesaplı ürünleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. BİM'de bu hafta kadınlar için örgü setleri ve mutfak ürünleri, Vestel Venüs Go cep telefonu, 3 katlı ayakkabılık gibi ürünler bulunuyor. İşte, 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 02:20
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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!

22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu! BİM aktüel 22 Kasım Cuma kataloğu hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Cuma günleri satışa çıkan BİM aktüel ürünler uygun fiyatlarıyla müşterilerini bekliyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda da teknolojiden hobi ürünlerine, mutfak ürünlerinden giyime birçok farklı yelpazede ürün alışveriş severleri bekliyor. BİM'de bu hafta neler var sorusuna haberimizden yanıt bulabilirsiniz. İşte, 22 Kasım BİM aktüel ürünler listesi!

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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!

Dik Durabilen Süpürge Piccadily

• 1 litre toz haznesi

• Boomerang yer aparatı

• Sert zemin aparatı

• İyileştirilmiş ses seviyesi (79 DB)

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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!

3 Katlı Ayakkabılık

• Ceviz renk gövde

• Beyaz renk kapaklar

• CE Sertifikalı suntalam

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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!

Katlanır Yatak

• Katlanabilir pratik yaylı yatak

• Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!