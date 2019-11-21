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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!
BİM aktüel 22 Kasım kataloğu uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler listesi alışveriş seven vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler listesi hesaplı ürünleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. BİM'de bu hafta kadınlar için örgü setleri ve mutfak ürünleri, Vestel Venüs Go cep telefonu, 3 katlı ayakkabılık gibi ürünler bulunuyor. İşte, 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu!
Giriş Tarihi: 21.11.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 02:20
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