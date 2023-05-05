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20 yaş geri götürecek kür reçetesi çıktı! 4 malzemeyle evde herkes yapabilir! Kırışıklıklarınız buharlaşacak!

30'lu yaşlar itibarıyla yüzümüzde kırışıklıklar boy göstermeye başlıyor. Kimyasal karışımlarla cildini yormak ve tehlikeye atmak istemeyenler doğal kürleri araştırmaya başladı. Sizi 20 yaş geriye getirecek 4 malzemelik kür tarifi çıktı. Bu karışımlar kırışıklıklarınıza güle güle diyeceksiniz. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:47
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20 yaş geri götürecek kür reçetesi çıktı! 4 malzemeyle evde herkes yapabilir! Kırışıklıklarınız buharlaşacak!

30'lu yaşlar itibarıyla yüzümüzde kırışıklıklar boy göstermeye başlıyor. Kimyasal karışımlarla cildini yormak ve tehlikeye atmak istemeyenler doğal kürleri araştırmaya başladı. Sizi 20 yaş geriye getirecek 4 malzemelik kür tarifi çıktı. Bu karışımlar kırışıklıklarınıza güle güle diyeceksiniz. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 yaş geri götürecek kür reçetesi çıktı! 4 malzemeyle evde herkes yapabilir! Kırışıklıklarınız buharlaşacak!

Kırışıklıklar yaşlılık belirtisi olduğu gibi güneşe maruz kalma, stres ve kalıtım da en önemli sebeplerdendir. Bunun yanında cildin nem ve elastikiyet eksikliği de kırışıklıklara neden olur.

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20 yaş geri götürecek kür reçetesi çıktı! 4 malzemeyle evde herkes yapabilir! Kırışıklıklarınız buharlaşacak!

KIRIŞIKLIKLARA KARŞI LİMONLU KÜR TARİFİ

1 çay kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı sıvı bal

1 çırpılmış yumurta beyazı

1 yemek kaşığı sade yoğurt

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20 yaş geri götürecek kür reçetesi çıktı! 4 malzemeyle evde herkes yapabilir! Kırışıklıklarınız buharlaşacak!

TARİFİ

Tüm malzemeleri karıştırın. Bir fırça kullanarak maskeyi yüzünüze uygulayın ve yarım saat bekletin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla durulayın.

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20 yaş geri götürecek kür reçetesi çıktı! 4 malzemeyle evde herkes yapabilir! Kırışıklıklarınız buharlaşacak!

LİMON KÜRÜNÜN FAYDALARI

*Limon cildin yaşlanmasını yavaşlatır.

*C vitamini açısından zengin, kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

*Cildi aydınlatacak antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir.