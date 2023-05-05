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20 yaş geri götürecek kür reçetesi çıktı! 4 malzemeyle evde herkes yapabilir! Kırışıklıklarınız buharlaşacak!
30'lu yaşlar itibarıyla yüzümüzde kırışıklıklar boy göstermeye başlıyor. Kimyasal karışımlarla cildini yormak ve tehlikeye atmak istemeyenler doğal kürleri araştırmaya başladı. Sizi 20 yaş geriye getirecek 4 malzemelik kür tarifi çıktı. Bu karışımlar kırışıklıklarınıza güle güle diyeceksiniz. İşte tüm detaylar...