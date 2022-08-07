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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Ailecek nişana gelmişlerdi! Cenaze çıktı

İstanbul Bağcılar'da misafirliğe gittiği evde, annesi içeride otururken balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Talihsiz A.M.S.'nin teyzesinin nişanı için ailesiyle beraber Çorlu'dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği ortaya çıktı. Komşunun çocuğun ölümüne ilişkin sözleri ise dehşete düşürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 10:54
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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Ailecek nişana gelmişlerdi! Cenaze çıktı

Olay, geçen gün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle Çorlu'da yaşayan A.M.S., teyzesinin nişanı için İstanbul'a geldi. Pazar günü yapılacak nişan için hazırlıklar sürerken, A.M.S. balkonda oyun oynamaya başladı.

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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Ailecek nişana gelmişlerdi! Cenaze çıktı

O esnada evde oturan anne, balkondaki kızını görmedi. A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir müddet burada oynadı.

Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine çakıldı.

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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Ailecek nişana gelmişlerdi! Cenaze çıktı

ANNENİN ÇIĞLIKLARI HERKESİ SOKAĞA DÖKTÜ

Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı.

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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Ailecek nişana gelmişlerdi! Cenaze çıktı

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı.

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2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Ailecek nişana gelmişlerdi! Cenaze çıktı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.S.'nin cenazesi memleketi Çorlu'da toprağa verildi.