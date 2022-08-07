07 Ağustos 2022, Pazar
2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Ailecek nişana gelmişlerdi! Cenaze çıktı
İstanbul Bağcılar'da misafirliğe gittiği evde, annesi içeride otururken balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Talihsiz A.M.S.'nin teyzesinin nişanı için ailesiyle beraber Çorlu'dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği ortaya çıktı. Komşunun çocuğun ölümüne ilişkin sözleri ise dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 10:54
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