2. Seçil Erzan vakası! İzmir'de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL'lik vurgun

Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırarak yaptığı vurgunun bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Özel bir bankanın Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığını yapan H.Ö, yüksek kar vaadiyle birçok kişiden topladığı 300 milyon TL ile vurgun yaptı. Gözaltı kararı verilen H.Ö'nün yaptığı vurgunda ise MASAK devreye girerek inceleme başlattı. İşte detaylar...

Giriş: 27.06.2024 18:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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