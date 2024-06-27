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2. Seçil Erzan vakası! İzmir'de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL'lik vurgun

Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırarak yaptığı vurgunun bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Özel bir bankanın Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka'nın Basketbol Altyapı Başkanlığını yapan H.Ö, yüksek kar vaadiyle birçok kişiden topladığı 300 milyon TL ile vurgun yaptı. Gözaltı kararı verilen H.Ö'nün yaptığı vurgunda ise MASAK devreye girerek inceleme başlattı. İşte detaylar...

Giriş: 27.06.2024 18:14
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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırarak yaptığı vurgun Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu vurguna bir benzer olay daha yaşandı. Bu kez adres İzmir oldu.

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

2'Sİ KULÜP YÖNETİCİSİ 5 KİŞİDEN PARA TOPLADI

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Özel bir bankanın İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

MASAK DEVREYE GİRDİ

Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı.

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

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2. Seçil Erzan vakası! İzmir’de yüksek kar vaadiyle 300 milyon TL’lik vurgun

300 MİLYON TOPLADI: İLAÇ İÇEREK İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Öte yandan, yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü.