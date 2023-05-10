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1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...

Bugün hava nasıl olacak sorusunun aratılmaları hız kazandı. Mayıs ayına girmemize rağmen hala havaların tam anlamıyla ısınmamış olması ve yağışların sürmesi nedeniyle vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. En son 1990 yılında yaşanan soğuklar 2023 baharında da hissediliyor. Peki bugün hava nasıl? Hava durumu bu hafta nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:29
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1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...

Mayıs ayına rağmen ısınmayan havalar ve dinmeyen yağmurlar vatandaşların anlık hava durumu raporunu takip etmesine neden oluyor. Yağışlar devam ederken sıcakların ne zaman başlayacağı da araştırılıyor. Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Peki hava durumu bu hafta nasıl olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...

MARMARA'DA TAM 4 DERECE BİRDEN

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu