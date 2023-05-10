10 Mayıs 2023, Çarşamba
1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...
Bugün hava nasıl olacak sorusunun aratılmaları hız kazandı. Mayıs ayına girmemize rağmen hala havaların tam anlamıyla ısınmamış olması ve yağışların sürmesi nedeniyle vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. En son 1990 yılında yaşanan soğuklar 2023 baharında da hissediliyor. Peki bugün hava nasıl? Hava durumu bu hafta nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:29
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