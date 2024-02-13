13 Şubat 2024, Salı
19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: "Ne biliyorsanız söyleyin"
ATV'nin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Bugünkü bölümde ise Gamze Gündoğan'ın kaybolma hikayesi izleyicileri derinden etkiledi. Ömer ve Yasemin çifti, 2 yaşındayken kaybolan kızları Gamze'yi bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Ömer Gündoğdu'nun ifadeleri, şüpheleri Ömer Bey'in kardeşinin eşi Gülbane ve onun yasak aşkı Mecit üzerinde yoğunlaştırdı. Programa katılan Gülbane, iddialara yanıt verirken, Mecit Bey de canlı yayında kendisini savundu. Ancak olayın seyri, stüdyoya bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleriyle değişti. Peki, Gamze Gündoğan'ı kim kaçırdı? İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:16
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