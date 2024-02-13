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Haberler Galeri 19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: "Ne biliyorsanız söyleyin"

19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: "Ne biliyorsanız söyleyin"

ATV'nin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Bugünkü bölümde ise Gamze Gündoğan'ın kaybolma hikayesi izleyicileri derinden etkiledi. Ömer ve Yasemin çifti, 2 yaşındayken kaybolan kızları Gamze'yi bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Ömer Gündoğdu'nun ifadeleri, şüpheleri Ömer Bey'in kardeşinin eşi Gülbane ve onun yasak aşkı Mecit üzerinde yoğunlaştırdı. Programa katılan Gülbane, iddialara yanıt verirken, Mecit Bey de canlı yayında kendisini savundu. Ancak olayın seyri, stüdyoya bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleriyle değişti. Peki, Gamze Gündoğan'ı kim kaçırdı? İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:16
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19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: Ne biliyorsanız söyleyin

2004 yılında kaybolan Gamze Gündoğdu, Müge Anlı ve ekbinin yardımlarıyla aranmaya devam ediyor. Programın bugünkü bölümünde, Gülbane Hanım, stüdyoya gelerek kendisiyle ilgili yapılan iddiaları yalanladı.

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19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: Ne biliyorsanız söyleyin

Ordu'dan programa bağlanan Mecit'in ifadeleri, olayın daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu.

Mecit, "Boşuna yalan söylemesin. Gülbane, beni evliyken kız kardeşinin kayınbabasının evine götürdü. Oğlunun gözünde sıkıntı vardı. Gülbane'nin oğlunu hastaneye götürmek amacıyla Samsun'a gittik. Havva denilen ablasının da evine gittik. Orada beni sorguladılar. Akrabalarına teyzesinin oğluyum. Üfürükçü için buraya geldim dedim. Gülbane masum değil" şeklindeki iddialarını dile getirdi.

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19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: Ne biliyorsanız söyleyin

Gülbane'nin yasak ilişkisine yönelik iddiaların odağındaki Mecit Bey, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Her şeyi Gülbane planladı. Ben arkadaşımın eşine yan gözle bakmadım. Bizim zaten ilişkimiz vardı. Gülbane, eve rahat girip çıkmam için beni kocası ile arkadaş yaptı. Gülbane beni istemese ben nasıl eve rahatça girip çıkacağım. Üfürükçü falan bahaneydi. Üfürükçü Cafer ile Gülbane çocuğu kaybettiler."

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19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: Ne biliyorsanız söyleyin

Gülbane'nin daha önce telefon faturası ödeyemediğinden dolayı cezaevinde yattığını belirten Mecit, Gülbane'nin çocuğun kaybolduktan sonra bir ev satın aldığını da dile getirdi. Mecit, "Gülbane bu işte yalnız değil" ifadeleriyle Gülbane'nin olayın arkasında yalnız olmadığını ima etti.

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19 yıldır aranıyor! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? Gerçek babası kim? Müge Anlı sinirlendi: Ne biliyorsanız söyleyin

Gülbane'nin kızı Pınar'ın açıklamaları, olayın seyrinde büyük bir değişikliğe neden oldu. Pınar Hanım, "Çocuk, Mecit Bey'in abisinde. O kişinin çocuğu olmuyordu. Ben her şeyi biliyorum. Sen benim annemi suçlayamazsın. O çocuk Gamze ile aynı yaşlarda." şeklinde konuştu.

Pınar Hanım'ın bu ifadeleri, çocuğun kimliği ve yaşadığı yer hakkında yeni bir ışık tuttu.