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Haberler Galeri 19 yaşındaki Kübra Karabaş'ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

19 yaşındaki Kübra Karabaş'ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

İzmir'de geçtiğimiz 26 Şubat'ta yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarptığı, başka bir otomobilin de sürüklediği 19 yaşındaki Kübra Karabaş'a çarpan araç sürücüleri Ömer A. ile Yıldırım C. hakkında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi. Evlat acısı yaşayan baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla savcılık kararına itiraz etti. İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi ailenin itirazını haklı buldu, soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:20
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19 yaşındaki Kübra Karabaş’ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

İzmir'de yaşayan lise 4. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Kübra Karabaş, çalıştığı pizza restorandaki mesaisini tamamladıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktı. 26 Şubat 2021'de saat 20.00 sıralarında yaşanan kazada, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıdaki Sadık Bey tramvay durağı gitmek isteyen Kübra, yola çıktı.

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19 yaşındaki Kübra Karabaş’ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

Yaya geçidinde yürürken Kübra'ya önce Ömer A.'nın kullandığı 35 ACC 312 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de arkadan hızla gelen Yıldırım C.'nin yönetimindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

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19 yaşındaki Kübra Karabaş’ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

İTİRAZ KABUL EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sürücüler Ömer A. ile Yıldırım C. hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı. Acılı baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla karara itiraz etti.

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19 yaşındaki Kübra Karabaş’ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi ailenin itirazını haklı buldu. Mahkeme kararında, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin olay anına ilişkin görüntüler incelenmeden bilirkişi raporunun düzenlendiği vurgulandı.

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19 yaşındaki Kübra Karabaş’ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

Kübra Karabaş'ın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiği ancak kazaya karışan sürücülerin hız sınırına uyup uymadıklarının belli olmadığı, asli tali kusur tespitinde bu durumun önemli olduğu belirtildi.