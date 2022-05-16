19 yaşındaki Kübra Karabaş'ın öldüğü kazada yeni gelişme! Soruşturması sil baştan: Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

İzmir'de geçtiğimiz 26 Şubat'ta yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarptığı, başka bir otomobilin de sürüklediği 19 yaşındaki Kübra Karabaş'a çarpan araç sürücüleri Ömer A. ile Yıldırım C. hakkında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi. Evlat acısı yaşayan baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla savcılık kararına itiraz etti. İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi ailenin itirazını haklı buldu, soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.