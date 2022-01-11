11 Ocak 2022, Salı
1896'da yanan camide 123 yıl sonra ilk kez namaz kılındı! 7 medeniyetin tüm izleri korundu
Şehzade Korkut Camii, Selçukluların Antalya'yı fethiyle 'fethin sembolü' olan ve Osmanlı döneminde ise 2. Bayezid'in oğlu şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanmasıyla onarılmıştı. 1896'da çıkan yangın sonra 2019'da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore işlemi başladı. 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla birlikte 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 10:36
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