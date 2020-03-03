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18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı

18 yaşındaki bir genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı. Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları yetenekli gençlerin önünü açtı. Bu bağlamda gençler ustalıklarını sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaşıyorlar. 18 yaşında olan İngiliz öğrencinin dondurma çubuklarıyla yaptığı icat ise görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 09:11
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18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

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18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

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18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

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18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

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18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı

Ardından görüntü böyle.