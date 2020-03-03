18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı

18 yaşındaki bir genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı. Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları yetenekli gençlerin önünü açtı. Bu bağlamda gençler ustalıklarını sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaşıyorlar. 18 yaşında olan İngiliz öğrencinin dondurma çubuklarıyla yaptığı icat ise görenleri şaşkına çevirdi.