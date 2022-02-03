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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi

İzmir'de 24 yaşındaki Anıl Yolum, dini nikah kıydığı ve 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü. 1 Şubat'ta görülen davanın ardından hakimin "Pandemi var, cezanı erteleyelim" dediğini söyleyen acılı baba Serdar Ünlü, "Kalbim paramparça oldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 09:01
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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü’yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi

İzmir'de, 24 yaşındaki Anıl Yolum, birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesi ile öldürmüştü.

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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü’yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi

Yolum, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dışında, 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ünlü'yü hakaret, tehdit ve darp ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.

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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü’yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi

Korkunç olay, şöyle yaşanmıştı: 26 Mart 2021'de sokakta yürüyen 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikâhla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından 16 kez bıçaklandı.

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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü’yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi

Kanlar içinde yere yığılan Ünlü ve karnındaki bebeği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddianame, Anıl Yolum için "Gebe olduğu bilinen kadını öldürmek" ve "Çocuğu kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü’yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık T.İ. ise kuzeni Sezen Ünlü'nün birlikte yaşadığı zanlıdan ayrıldıktan sonra 3 ay kendisinde kaldığını anlatarak, "Anıl Yolum o dönemde sürekli rahatsız ediyordu.