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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Kaşık terazi, elektronik ürünler, mutfak malzemeleri ve birçok ürün... 16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Kaşık terazi, elektronik ürünler, mutfak malzemeleri ve birçok ürün... BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta sürpriz ürünler satışa çıktı. Elektronik ürünlerden züccaciye ürünlerine birçok çeşit ürünlerin yer aldığı katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında ev ürünleri yer alıyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren kampanyalı ürünleri sayfamızda derledik. Haftanın kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:27
BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta; ışıklı mercekli okuma çubuğu, abajur USB led lamba, pasta ve salata servis seti, taşınabilir SSD hafız 256 GB, 64 GB USB bellek, akıllı bileklik gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi
• Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
• Yoğurma aparatları • Asansör mandalı • Karıştırma aparatı • Çırpma teli aparatı • 5 litre kapasiteli tutma kulplu paslanmaz çelik karıştırma haznesi • 5 litre kapasiteli tutma kulplu cam karıştırma haznesi • Eliptik karıştırma tekniği • 6 kademeli hız kontrolü Fakir Çay Makinesi Chawain
• 1 litre demlik
• 1.8 litre su ısıtıcısı Bellis 6 Kişilik Şık Kahve Fincanı Seti Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği
• 350 ml
• Cam/paslanmaz filtre