16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Kaşık terazi, elektronik ürünler, mutfak malzemeleri ve birçok ürün...

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta; ışıklı mercekli okuma çubuğu, abajur USB led lamba, pasta ve salata servis seti, taşınabilir SSD hafız 256 GB, 64 GB USB bellek, akıllı bileklik gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...