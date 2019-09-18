1500 TL'ye öyle bir ev yaptı ki! Kendi inşa etti görenleri şaşırttı

Şehir hayatından uzakta yaşamak için kızını da yanına alan genç anne inşa ettiği evle şaşırttı. Şehir hayatından uzak, doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. Evin yapım aşamasını saniye saniye sosyal medyada paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 23:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





