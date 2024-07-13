13 Temmuz 2024, Cumartesi
15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ulusça kenetlenmemizi sağlayan önemli bir tarih olmasının yanı sıra resmi tatiller arasında da yerini alıyor. Bu özel günde vatandaşların aklındaki önemli sorulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? İşte, merakla beklenen sorunun cevabı ve 15 Temmuz toplu taşıma detayları...
Giriş: 13.07.2024 14:18 Güncelleme: 13.07.2024 14:18
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