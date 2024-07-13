15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk gelerek ülkemize uzun bir tatil fırsatı sunuyor. Bu anlamlı günü doyasıya yaşamak ve anma etkinliklerine katılmak isteyenlerin aklındaki soru ise şu: Toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? Özellikle otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. İşte, 15 Temmuz'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için merakla beklenen o sorunun cevabı ve detaylı bilgiler...