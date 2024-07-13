13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ulusça kenetlenmemizi sağlayan önemli bir tarih olmasının yanı sıra resmi tatiller arasında da yerini alıyor. Bu özel günde vatandaşların aklındaki önemli sorulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? İşte, merakla beklenen sorunun cevabı ve 15 Temmuz toplu taşıma detayları...

Giriş: 13.07.2024 14:18 Güncelleme: 13.07.2024 14:18
  • 1
  • 5
15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk gelerek ülkemize uzun bir tatil fırsatı sunuyor. Bu anlamlı günü doyasıya yaşamak ve anma etkinliklerine katılmak isteyenlerin aklındaki soru ise şu: Toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? Özellikle otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. İşte, 15 Temmuz'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için merakla beklenen o sorunun cevabı ve detaylı bilgiler...

  • 2
  • 5
15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vatandaşlar bu önemli günde belirli toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

  • 3
  • 5
15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?

Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmetinden Kimler Yararlanabilecek?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 15 Temmuz'da Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

İ

  • 4
  • 5
15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?

stanbul'da Marmaray, Metro, Metrobüs ve Tramvay Ücretsiz

İstanbul'da ise ücretsiz toplu taşıma hizmeti daha da geniş kapsamlı olacak. İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olan vatandaşlar, 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbulkart geçen tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu kapsamda, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olacak.

  • 5
  • 5
15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?

2024 Yılında Kalan Resmi Tatiller

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından 2024 yılında vatandaşları bekleyen diğer resmi tatiller şunlar:

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı