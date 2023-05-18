12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte kilo verme sırrı

Türkan Şoray 12 ayda 20 kilo vererek mum gibi erdi. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle kilo alan usta oyuncu gençlere taş çıkararak fazla kilolarından kurtuldu. Kilo verme yöntemleri hem sağlıklı yaşam hem de formda olmak için hemen hemen herkesin gündeminde yer alıyor. İşte diyet listelerinde ezberleri bozacak Türkan Şoray reçetesi!