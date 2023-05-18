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12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte kilo verme sırrı

Türkan Şoray 12 ayda 20 kilo vererek mum gibi erdi. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle kilo alan usta oyuncu gençlere taş çıkararak fazla kilolarından kurtuldu. Kilo verme yöntemleri hem sağlıklı yaşam hem de formda olmak için hemen hemen herkesin gündeminde yer alıyor. İşte diyet listelerinde ezberleri bozacak Türkan Şoray reçetesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 08:38
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12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte kilo verme sırrı

Mum gibi eriten Türkan Şoray diyeti merak edilenler arasında yerini aldı. 12 ayda 20 kilo veren Şoray'ın zayıflama sırları araştırılıyor. Türk Sinemasının "Sultan"ı 2014 yılında geçirdiği bir hastalık sebebiyle kilo almıştı. Usta oyuncu azmiyle örnek olarak eski formuna geri kavuştu. İşte Türkan Şoray'ı mum gibi eriten formül!

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12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte kilo verme sırrı

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 2014'de 'cushing sendromu'na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı kemik erimesi problemi yaşayan sanatçının ayaklarında problem çıkmıştı.

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12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte kilo verme sırrı

Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi. Bir yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozunu da takipçileriyle paylaştı.

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12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte kilo verme sırrı

SULTAN'IN DİYET SIRRI

*Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.

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12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte kilo verme sırrı

*Porsiyonları küçülttü.