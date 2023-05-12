HaberlerGaleri10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! Tek formülle 6 beden birden eridi! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!
10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! Tek formülle 6 beden birden eridi! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!
Özellikle doğum sırasında aldığı kilolar ile başı belaya giren Buse Varol çatır çatır kilo verdi. Son halini görenler inanamıyor. Zayıflama sırrı hakkında detaylar ise sıklıkla araştırılıyor. İlk olarak 34 beden olan Varol, 40'a daha sonra ise 34 bedene tekrar geri döndü. 6 beden birden eriyen ünlü ismin kilo verme sırrı...