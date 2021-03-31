1 Nisan şakaları 2021: En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları! Sevgiliye, eşe, Nisan 1 şakaları...

En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları için araştırmalar hız kazandı. Her yıl 1 Nisan tarihinde günün özelliği nedeniyle şakalar yapılır. Tarihi 16. yüzyıla kadar dayanan 1 Nisan, bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Sevgiliye, eşe ve aileye en güzel 1 Nisan şakaları haberimizde derledik. İşte, En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları...