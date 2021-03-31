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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 1 Nisan şakaları 2021: En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları! Sevgiliye, eşe, Nisan 1 şakaları... 1 Nisan şakaları 2021: En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları! Sevgiliye, eşe, Nisan 1 şakaları...
En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları için araştırmalar hız kazandı. Her yıl 1 Nisan tarihinde günün özelliği nedeniyle şakalar yapılır. Tarihi 16. yüzyıla kadar dayanan 1 Nisan, bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Sevgiliye, eşe ve aileye en güzel 1 Nisan şakaları haberimizde derledik. İşte, En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 20:35
En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada insanlar birbirlerine en yaratıcı şakaları yapmak için yarışıyor. 1 Nisan şakalarının bazıları güldürürken, bazıları da sabır sınırlarını zorluyor. Tarihin en yaratıcı 1 Nisan şakaları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 1 Nisan şakaları 2021: En komik, saçma, eğlenceli, yeni 1 Nisan şakaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 NİSAN'DA YAPILACAK ŞAKALAR NELER?
* Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...
* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.
* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.
* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun
* Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.
* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.
* Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!