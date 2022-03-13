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📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması
14 Mart Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi? Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edilmişti. Yoğun kar yağışı sonrası gözler pazartesi gününe çevrildi. 14 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Pazartesi günü okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
Giriş Tarihi: 13.03.2022 12:11Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 12:13