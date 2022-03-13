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Haberler Galeri 📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

14 Mart Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi? Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edilmişti. Yoğun kar yağışı sonrası gözler pazartesi gününe çevrildi. 14 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Pazartesi günü okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Giriş Tarihi: 13.03.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 12:13
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📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ederken milyonlarca öğrenci "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart İstanbul'da okullar tatil mi oldu, Pazartesi okul var mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı da yapıldı. Peki; Yarın İstanbul'da okullar tatil mi edildi? 14 Mart Pazartesi Okul var mı, yok mu? İşte İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması.

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📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bu akşam yoğun, gök gürültülü #kar sağanakları bekleniyor. Uyarılarımızı yineliyoruz! LÜTFEN, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun." dedi.

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📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

Yerlikaya bugün de sosyal medya adresinden "Kıymetli Hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 12.00–15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı. 15.00–18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı. 18.00–21.00 İl geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." açıklaması yaptı.

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📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında bu başlık altında olacaktır.

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📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklık sıfırın altında seyredecek. Kar yağışı ise salı gününden itibaren yerini yağışlı havalara bırakacak.