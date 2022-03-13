📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul’da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ederken milyonlarca öğrenci "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart İstanbul'da okullar tatil mi oldu, Pazartesi okul var mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı da yapıldı. Peki; Yarın İstanbul'da okullar tatil mi edildi? 14 Mart Pazartesi Okul var mı, yok mu? İşte İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması.