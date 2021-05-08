WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sorna yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararından da geri adım attı. İşte şirketten yapılan açıklamalar...