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WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sorna yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararından da geri adım attı. İşte şirketten yapılan açıklamalar...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 16:45
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WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor. WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.

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WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?

WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti. Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.

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WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.
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WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?

Peki kullanıcılar bu sözleşmeyi onaylamazsa neler olacak?

WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.

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WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?

Ancak şirket bu kararından geri adım attı. Artık 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve dolayısıyla 120 gün sonra silinmeyecek.