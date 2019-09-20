WhatsApp'taki bu özelliği kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

Son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Miyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta bu özelliği kimse bilmiyor. WhatsApp ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu bağlamda her yapılan yenilik oldukça ilgi çekiyor. WhatsApp'ın yenilikleri yanında gizli özellikleri de ortaya çıkıyor. Daha önce WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi?