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WhatsApp'taki bu özelliği kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

Son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Miyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta bu özelliği kimse bilmiyor. WhatsApp ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu bağlamda her yapılan yenilik oldukça ilgi çekiyor. WhatsApp'ın yenilikleri yanında gizli özellikleri de ortaya çıkıyor. Daha önce WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi?

Giriş Tarihi: 20.09.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 07:26
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WhatsApp'taki bu özelliği kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

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WhatsApp'taki bu özelliği kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

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WhatsApp'taki bu özelliği kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

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WhatsApp'taki bu özelliği kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

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WhatsApp'taki bu özelliği kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

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