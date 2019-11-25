WhatsApp mesajı ile Trump'ı uyarmak istedi! Konuştuğu çocuğuna öyle bir cevap verdi ki olay oldu

WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan komik mesajlar dikkat çekti. Binlerce sosyal medya kullanıcısının paylaşım rekorları kırdığı diyaloglar olay oldu. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yansıyan sohbetler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. WhatsApp'taki komik konuşmaların deşifre edilmesiyle görenler kahkahalara boğuldu. WhatsApp'taki komik konuşmaların görüntüleri Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda on binlerce kez paylaşıldı. İşte gençlerin mizah anlayışını da bir nebze olsa ortaya çıkartan WhatsApp'taki komik diyaloglar.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





