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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Öyle bir yenilik geliyor ki...

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren bir özellik geliyor! Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp kullanıcı deneyimi önündeki bir engeli daha ortadan kaldırıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile kullanıcıların yüzünü güldürecek.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:48
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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Öyle bir yenilik geliyor ki...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma gelen güncelleme ile gündemde.

Dijital dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olna WhatsApp 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB'ye yükselttiğini duyurdu.

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Öyle bir yenilik geliyor ki...

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp'ı kullanın" ifadelerine yer verdi.

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Öyle bir yenilik geliyor ki...

TELEGRAM'DAN WHATSAPP'A GÖNDERME

WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı:

"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram'ı deneyin"

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Öyle bir yenilik geliyor ki...

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Öyle bir yenilik geliyor ki...

EMOJİ TARAMASI

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.