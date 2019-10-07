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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Öyle bir yenilik geliyor ki...
WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren bir özellik geliyor! Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp kullanıcı deneyimi önündeki bir engeli daha ortadan kaldırıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile kullanıcıların yüzünü güldürecek.
Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:48
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