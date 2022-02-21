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WhatsApp kullananlar dikkat! Yıllardır istenen özellik test edilmeye başlandı | Milyarları yakından ilgilendiriyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullananları yakından ilgilendiren yeni bir özellik geliyor. Dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliğini test etmeye başladı.
Giriş Tarihi: 21.02.2022 14:48Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 14:48