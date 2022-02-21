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WhatsApp kullananlar dikkat! Yıllardır istenen özellik test edilmeye başlandı | Milyarları yakından ilgilendiriyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullananları yakından ilgilendiren yeni bir özellik geliyor. Dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliğini test etmeye başladı.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 14:48
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WhatsApp kullananlar dikkat! Yıllardır istenen özellik test edilmeye başlandı | Milyarları yakından ilgilendiriyor

WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

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WhatsApp kullananlar dikkat! Yıllardır istenen özellik test edilmeye başlandı | Milyarları yakından ilgilendiriyor

Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

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WhatsApp kullananlar dikkat! Yıllardır istenen özellik test edilmeye başlandı | Milyarları yakından ilgilendiriyor

WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

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WhatsApp kullananlar dikkat! Yıllardır istenen özellik test edilmeye başlandı | Milyarları yakından ilgilendiriyor

MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı.

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WhatsApp kullananlar dikkat! Yıllardır istenen özellik test edilmeye başlandı | Milyarları yakından ilgilendiriyor

Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.