VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...

Devlet tarafından erişimi kısıtlanan web sitelerine ve uygulamalara giriş yapmak için VPN (sanal özel ağ) kullanmak ya da DNS (alan adı sistemi) ayarlarını değiştirmek, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir. VPN kullanımına kıyasla daha basit olan DNS ayarlarını değiştirme yöntemi, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklenmesinden kredi kartı bilgilerinizin çalınmasına kadar birçok tehlikeli sonuca neden olabilir. Peki VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı?