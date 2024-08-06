06 Ağustos 2024, Salı
VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
Instagram'a getirilen erişim engeli, birçok kullanıcının VPN (Sanal Özel Ağ) kullanımına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, "VPN kullanmak suç mu?" ve "VPN kullanmak yasal mı?" gibi soruları gündeme getiriyor. Peki, VPN kullanımı hakkında bilinmesi gerekenler neler? VPN kullanmanın yasal durumu ve olası zararları hakkında detaylı bilgiler...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:50