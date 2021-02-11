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UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı

Son dakika haberine göre; ABD'de gökyüzündeki ışıklar vatandaşlar tarafından UFO paniğine neden oldu. Binlerce kişi gördükleri ışık sonrası görüntü alabilmek için telefona sarılırken, işin aslı daha sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 06:00
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UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı

ABD'de yaşayanlar gökyüzünde gördükleri ışıklar nedeniyle UFO paniği yaşadı.

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UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı

Gökyüzünde ışığı görenler görüntü almak için hemen telefona sarıldı.

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UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı

İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı.

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UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.

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UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı

Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı.