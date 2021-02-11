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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı
Son dakika haberine göre; ABD'de gökyüzündeki ışıklar vatandaşlar tarafından UFO paniğine neden oldu. Binlerce kişi gördükleri ışık sonrası görüntü alabilmek için telefona sarılırken, işin aslı daha sonra ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 06:00
ABD'de yaşayanlar gökyüzünde gördükleri ışıklar nedeniyle UFO paniği yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gökyüzünde ışığı görenler görüntü almak için hemen telefona sarıldı.
İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.
Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı.