UFO paniği! Ortaya çıkan görüntüler sonrası binlerce kişi telefona sarıldı

Son dakika haberine göre; ABD'de gökyüzündeki ışıklar vatandaşlar tarafından UFO paniğine neden oldu. Binlerce kişi gördükleri ışık sonrası görüntü alabilmek için telefona sarılırken, işin aslı daha sonra ortaya çıktı.