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Twitter'a giremeyenler dikkat! Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü?

Twitter yeni güncellemesi 8.28'i android kullanıcıları için yayınladı. Güncellemeyi yapanlar Twitter'a girememeye başladı. Twitter'a giremeyen binlerce kişi sorunun neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Birçok kişi güncellemeden kaynaklı sorun olduğunu belirtirken, birçok kişi operatör bazlı bir sorun olduğunu iddia etti. Twitter'ın çöktüğünü sananların sayısı da hiç az değil. Twitter'a neden girilemediği netleşti. Peki, Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 14:17
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Twitter'a giremeyenler dikkat! Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü?

En çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Twitter'a giremeyenler olduğu belirtiliyor. Twitter android kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. 8.28 android güncelleme sürümü sonrası bazı kullanıcıların telefonlarının kilitlendiği, uygulamaya giremediği belirtiliyor. Peki, Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Twitter'a giremeyenler dikkat! Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü?

TWİTTER'A GİREMEYENLER VAR

Twitter, hem Android hem de iOS platformunda yayınladığı güncellemelerle mobil kullanıcılarının uygulamayı kullanması kolaylaştırıyor. Son olarak, yayınlanan Twitter 8.28 Android güncellemesi de bunlardan biri. Ancak, bu güncelleme kullanıcıları biraz yormuş gibi görünüyor. Twitter Android kullanıcıları için güncelleme uyarısı geldi.

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Twitter'a giremeyenler dikkat! Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü?

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google Play Store'da yayınlanan Twitter 8.28 sürümünde birkaç kullanıcıyı olumsuz etkileyen bir hata ortaya çıktı. Soruna göre, uygulama açıldığı anda kilitleniyor.

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Twitter'a giremeyenler dikkat! Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü?

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter da uyarı yaptı. Durumu doğrulayan şirket, Twitter Android kullanıcıları için yaptığı uyarıda, "Sorunun düzeltildiğini bildirene kadar uygulamayı güncellememenizi öneriyoruz" dedi.

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Twitter'a giremeyenler dikkat! Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü?

TWİTTER'A GİREMEYENLER NE YAPMALI?

Sorunlu sürümü yükleyenlerin Ayarlar>Depolama ve Önbellek>Verileri temizle veya Önbelleği temizle yönlendirmesini takip etmesi gerekiyor. Böylece karanlık mod ve videoyu otomatik oynatma tercihleri sıfırlanacak.