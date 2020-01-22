Twitter'a giremeyenler dikkat! Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü?

Twitter yeni güncellemesi 8.28'i android kullanıcıları için yayınladı. Güncellemeyi yapanlar Twitter'a girememeye başladı. Twitter'a giremeyen binlerce kişi sorunun neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Birçok kişi güncellemeden kaynaklı sorun olduğunu belirtirken, birçok kişi operatör bazlı bir sorun olduğunu iddia etti. Twitter'ın çöktüğünü sananların sayısı da hiç az değil. Twitter'a neden girilemediği netleşti. Peki, Twitter neden açılmıyor? Twitter çöktü mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 14:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





