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TSK'nın vurucu gücü SİHA'lar için 7 ülke sıraya girdi

Son dakika haberi... Sınıfının en iyisi olan Türk SİHA'sı Azerbaycan-Ermenistan savaşında belirleyici güç olmuştu. Rus hava savunma sistemi kullanan Ermenistan'ı çaresiz bırakan SİHA'lar için birçok ülke sıraya girdi. Türkiye bu kapsamda, ilk kez bir NATO ve AB ülkesine insansız hava aracı satışı yapacak. Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'sı satın almak için anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Libya ve Suriye'den sonra Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'ları için çok sayıda ülke satın alma seçeneğini gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 14:01
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TSK'nın vurucu gücü SİHA'lar için 7 ülke sıraya girdi

Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) dünya çapında ilgi giderek artıyor. Avrupa'dan, Körfez'e, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülke, Türk SİHA'larını yakından takip ediyor.

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TSK'nın vurucu gücü SİHA'lar için 7 ülke sıraya girdi

Son olarak Polonya'nın Bayraktar TB2 tedarik edeceğinin açıklamasın ardından yerli ve millî SİHA'ların hangi ülkeler tarafından kullanıldığı ve hangi ülkelerin ilgi gösterdiği de gündeme geldi.

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TSK'nın vurucu gücü SİHA'lar için 7 ülke sıraya girdi

BAYRAKTAR TB2'YE YOĞUN TALEP

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılırken; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan ise bu sistemlere yoğun bir ilgi gösteriyor.

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TSK'nın vurucu gücü SİHA'lar için 7 ülke sıraya girdi

Suriye ve Kuzey Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlamanın yanı sıra, Libya ve Karabağ zaferinde 'denge değiştirici vurucu güç' olarak öne çıkan Bayraktar TB2'nin yakın zamanda Polonya silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.

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TSK'nın vurucu gücü SİHA'lar için 7 ülke sıraya girdi

24 adet Bayraktar TB2 alacak olan Polonya, böylece Türkiye'den TB2 satın alan ilk NATO ve AB üyesi olmuş olacak. Türk SİHA'ları Polonya'nın envanterine girmesiyle birlikte Avrupa semalarında da boy gösterecek.