TSK'nın vurucu gücü SİHA'lar için 7 ülke sıraya girdi

Son dakika haberi... Sınıfının en iyisi olan Türk SİHA'sı Azerbaycan-Ermenistan savaşında belirleyici güç olmuştu. Rus hava savunma sistemi kullanan Ermenistan'ı çaresiz bırakan SİHA'lar için birçok ülke sıraya girdi. Türkiye bu kapsamda, ilk kez bir NATO ve AB ülkesine insansız hava aracı satışı yapacak. Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'sı satın almak için anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Libya ve Suriye'den sonra Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'ları için çok sayıda ülke satın alma seçeneğini gündemine aldı.