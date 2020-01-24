TSK'nın 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri geçti! Kurtarıcı M4K özellikleri neler?

Her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platformu, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikleri ve uzaktan komutalı silah sistemiyle dikkati çeken 46 ton ağırlığındaki kurtarıcı, çekme, kaldırma, eğim, hız, tırmanma ve patlatma gibi çok sayıda teste tabi tutuldu.