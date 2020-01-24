TSK'nın 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri geçti! Kurtarıcı M4K özellikleri neler? Konya'da MPG Makine AŞ tarafından imal edilen, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev yapacak Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K, kalifikasyon testlerini başarıyla geçti. Giriş Tarihi: 24.01.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 15:45
Konya'da MPG Makine AŞ tarafından imal edilen, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev yapacak Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K, kalifikasyon testlerini başarıyla geçti.
Her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platformu, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikleri ve uzaktan komutalı silah sistemiyle dikkati çeken 46 ton ağırlığındaki kurtarıcı, çekme, kaldırma, eğim, hız, tırmanma ve patlatma gibi çok sayıda teste tabi tutuldu.
Yüzde 60 eğimde zorlanmadan ilerleyen kurtarıcı, bom vinci, yedekte çekme, çeki demiri ile çekme, çekilme ve sudan geçme testlerinde göz doldurdu.
Saatte 80 kilometre sürate ulaşabilen
yüzde 25 yan eğimde ilerlemesi ve balistik, patlatma ve tekerlek yangın söndürme sistemi testindeki başarısı dikkati çekti. M4K'nin
Silah kulesi ve iç konuşma sistemi testini de başarıyla tamamlayan kurtarıcı, 4 kişilik konforlu ve geniş iç hacme sahip kabini, mayın,
ve kinetik enerjili mühimmata karşı yüksek koruma sağlıyor. EYP