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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Türkiye Batı'nın ambargosundan güçlenerek çıkıyor! Yerli çözümler silahlarımıza ilaç oldu Son dakika | Türkiye Batı'nın ambargosundan güçlenerek çıkıyor! Yerli çözümler silahlarımıza ilaç oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar insansız hava araçlarının Kanada'dan aldığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine (CATS) ambargo uygulanmaya başlandığını anımsatarak, ASELSAN'ın geliştirdiği CATS sisteminin İHA'larda başarılı bir şekilde test edildiğini ve aktif olarak kullanılmaya başlandığını bildirdi. Giriş Tarihi: 20.03.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 11:45 Varank, ASELSAN'ın Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığının bulunduğu Akyurt tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni sistemlerle, gelecek planlamalarına ilişkin bilgi alan Varank, çalışmaları yerinde inceledi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziyareti sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Varank, ASELSAN'ın Akyurt tesislerinde özellikle elektro-optik ve aviyonik sistemleri geliştirdiğini ve ürettiğini söyledi.
Türkiye'nin kendi teknolojilerini üretmede son yıllarda büyük gayret içinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Bunun en önemli alanlarından biri de savunma sanayisi. Birçok ülke Türkiye'ye şu anda gizli ya da açık ambargo uyguluyor, birçok ürüne kısıt getiriyor. Son yıllarda yakaladığımız gayretle birlikte Türkiye, savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 70'lerin üzerine çıkardı." diye konuştu.
Varank, platform seviyesinde üretilen ürünlerin yanı sıra, bunların içindeki ekipmanların da üretilmesinin önemini vurgulayarak, "Bir sistemi kendiniz geliştirseniz de içinde çok kritik bir parçayı üretemiyorsanız o sistemleri kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla ASELSAN'ın Akyurt'taki tesisleri bu manada da Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değerli ürün geliştirmek anlamında önemli." değerlendirmesinde bulundu.
"AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"
ASELSAN'ın hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "CATS" hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti: