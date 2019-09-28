Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Hiçbir şey için işe yaramaz demeyin, elinizin altındaki en ufak detayı değerlendirin. Tıpkı bu Rus öğrenci gibi.

Rus öğrenci, babasının arabasından söküp çıkardığı şarj kitiyle sıra dışı bir şey yaptı. Arabasından parça sökülen babanın akıbeti ise henüz belli değil...