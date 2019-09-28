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Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...
Çılgın buluşlara bir yenisi daha eklendi. Rus öğrenci yaptığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Etrafınızdaki en ufak, en işe yaramaz gibi görünen bir parça bile hayat kurtaran bir nesneye dönüşebiliyor. Rusya'da yaşayan bu genç minik bir teneke kutudan, hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir alet ortaya çıkardı, Youtube'da paylaşınca binlerce kişi onu izledi.
Giriş Tarihi: 28.09.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:50
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