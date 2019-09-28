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Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Çılgın buluşlara bir yenisi daha eklendi. Rus öğrenci yaptığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Etrafınızdaki en ufak, en işe yaramaz gibi görünen bir parça bile hayat kurtaran bir nesneye dönüşebiliyor. Rusya'da yaşayan bu genç minik bir teneke kutudan, hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir alet ortaya çıkardı, Youtube'da paylaşınca binlerce kişi onu izledi.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:50
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Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Hiçbir şey için işe yaramaz demeyin, elinizin altındaki en ufak detayı değerlendirin. Tıpkı bu Rus öğrenci gibi.

Rus öğrenci, babasının arabasından söküp çıkardığı şarj kitiyle sıra dışı bir şey yaptı. Arabasından parça sökülen babanın akıbeti ise henüz belli değil...

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Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Önce iki pili alarak işe başlıyor.

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Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Sonra da bir tutkal buluyor.

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Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Ardından artı/eksi kutupları oluşturmak için de bu minik aparatı...

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Rus öğrenciden dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Şimdi de lehimle kabloları bir bir bağlıyor.