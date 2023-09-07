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ÖTV’siz telefon modelleri için Bakan’dan açıklama! Vergisiz telefon modellerinin satışı ne zaman başlayacak! İşte telefon modellerinin listesi
ÖTV'siz telefon modellerinde son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Kabine toplantısı sonrası yeni açıklamada bulundu. Tüm öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefon modellerine ilişkin detaylar netleşirken uygulamanın ise ne zaman başlayacağı en çok merak edilenler arasında idi. İşte Bakan Kacır tarafından yapılan açıklama…
Giriş Tarihi: 07.09.2023 15:18Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 15:18