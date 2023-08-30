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ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri! Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon alabilecek mi?

Öğrencilere yönelik ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek telefon modellerinin kesin listesi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, belirli seçeneklerin şekillenmeye başladığı gözleniyor. Bu liste açıklandığında, özellikle iPhone modelleri hakkındaki meraklar da gün yüzüne çıkmış oldu. İşte öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modellerini marka ve modelleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 09:29
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ÖTV’siz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Öğrencilere ÖTV'siz verilmesi beklenen cep telefonu modellerinin listesi hakkında kesin olmamakla birlikte ilk detaylar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte öğrencilerin bir defaya mahsus vergisiz telefon satın alabilmeleri için çalışma başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV’siz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

VERGİSİZ TELEFON DETAYLARI NETLEŞTİ!

Açıköğretim öğrencileri yararlanacak mı? sorusunun cevabı belli oldu.

Üniversitelilerin ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonunu nasıl alacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak..

Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak"

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ÖTV’siz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak.

10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.

Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.".

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ÖTV’siz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Öğrencileri oldukça heyecanlandıran açıklama sonrası söz konusu uygulamanın hangi telefon modelleri kapsayacağı merak edilen konuların başında yerini aldı. Detaylar belli olmadan önce öğrenciler uygulama iPhone modellerini de kapsayacak mı? Sorusunu sormaya başladı. Gazeteci Cem Küçük ise Twitter hesabı üzerinden Kesin ve nihai olmayan telefon modellerinin listesini yayınladı. İşte öğrencilerin ÖTV'siz satın alabileceği akıllı telefon modellerinin listesi;

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ÖTV’siz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

ÖTV'SİZ İPHONE ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER GELDİ!

Konuşulan kulis bilgileri ve gazeteci Cem Küçük tarafından yapılan ilk açıklamalara göre ÖTV'siz satılacak telefon modelleri arasında iPhone bulunmuyor. Türkiye'de üretilen veya montajı Türkiye'de yapılan telefonların öğrencilere vergisiz olarak satılması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİ ÖTV'SİZ ALABİLECEKLERİ TELEFON MODELLERİNİN LİSTESİ