ÖTV’siz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

VERGİSİZ TELEFON DETAYLARI NETLEŞTİ!

Açıköğretim öğrencileri yararlanacak mı? sorusunun cevabı belli oldu.

Üniversitelilerin ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonunu nasıl alacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak..

Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak"