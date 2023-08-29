29 Ağustos 2023, Salı
ÖTV'siz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!
Öğrencilere yönelik ÖTV muafiyetinden faydalanarak satın alabilecekleri telefon modellerinin kesin listesi henüz resmi olarak olmasa da şekillendi. Listenin açıklanması ile birlikte iPhone modelleri hakkında merak edilen detayda ortaya çıkmış oldu. İşte öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modellerini marka ve modelleri...
Giriş Tarihi: 29.08.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 14:02
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