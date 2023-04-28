28 Nisan 2023, Cuma
Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL'ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...
Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte toplumda birçok kesime birbirinden önemli müjdeyi duyurdu. Özellikle gençleri heyecanlandıran bu düzenlemeler gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi muafiyetine ek 10 GB internet gençler için gelecek. Peki gençlere ÖTV indirimi ile hangi telefon ne kadar olacak? 10 GB bedava internet başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 18:58
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