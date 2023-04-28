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Haberler Galeri Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL'ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...

Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL'ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...

Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte toplumda birçok kesime birbirinden önemli müjdeyi duyurdu. Özellikle gençleri heyecanlandıran bu düzenlemeler gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi muafiyetine ek 10 GB internet gençler için gelecek. Peki gençlere ÖTV indirimi ile hangi telefon ne kadar olacak? 10 GB bedava internet başvurusu ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 18:58
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Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL’ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...

Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan, "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi. Yüz binlerce genci heyecanlandıran haberlerin ardından telefon fiyatları bir bir araştırılmaya başlandı. İşte öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL’ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...

İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİSİ NE KADAR?

iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi rakamlara yükseliyor.

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Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL’ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...

Apple'ın satışa sunduğu iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri Türkiye'de vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyatta satılıyor.

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Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL’ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...

iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

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Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL’ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...

iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)