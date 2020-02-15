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NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü...

NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü! Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bugüne kadar daha önce yayınlanmamış Mars fotoğraflarını paylaştı. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA'nın ilk kez yayınlandığı görüntüler herkesi şoke etti. Uzay araştırmaları her geçen gün artarken, Mars'a ait ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 06:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 06:48
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NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü...

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

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NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü...

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

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NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü...

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

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NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü...

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

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NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.