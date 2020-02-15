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NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü...
NASA paylaştı! Mars'ta kan donduran görüntü! Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bugüne kadar daha önce yayınlanmamış Mars fotoğraflarını paylaştı. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA'nın ilk kez yayınlandığı görüntüler herkesi şoke etti. Uzay araştırmaları her geçen gün artarken, Mars'a ait ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 15.02.2020 06:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 06:48
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