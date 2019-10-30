NASA 'Meraklı'nın Mars selfie'sini yayınladı

NASA keşif aracı Curiosity, yaşam belirtilerini tespit etmek için gönderildiği Mars'ta selfie çekti. Curiosity (Meraklı) Mars yüzeyinden toprak örnekleri almak için gönderilmişti. NASA'nın Meraklı'sı çalışmalar için gönderildiği Mars'tan çektiği selfie ile sosyal medyanın gündemine oturdu. NASA, Meraklı'nın Mars'ta çektiği selfie'yi yayınladı.