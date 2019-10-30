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NASA 'Meraklı'nın Mars selfie'sini yayınladı

NASA keşif aracı Curiosity, yaşam belirtilerini tespit etmek için gönderildiği Mars'ta selfie çekti. Curiosity (Meraklı) Mars yüzeyinden toprak örnekleri almak için gönderilmişti. NASA'nın Meraklı'sı çalışmalar için gönderildiği Mars'tan çektiği selfie ile sosyal medyanın gündemine oturdu. NASA, Meraklı'nın Mars'ta çektiği selfie'yi yayınladı.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:07
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NASA 'Meraklı'nın Mars selfie'sini yayınladı

NASA keşif aracı Curiosity, yaşam belirtilerinşi tespit etmek için gönderildiği Mars'ta selfie çekti. Curiosity (Meraklı) Mars yüzeyinden toprak örnekleri almak için gönderilmişti. NASA'nın Meraklı'sı çalışmalar için gönderildiği Mars'tan çektiği selfie ile sosyal medyanın gündemine oturdu. NASA, Meraklı'nın Mars'ta çektiği selfie'yi yayınladı.

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NASA 'Meraklı'nın Mars selfie'sini yayınladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif aracı Curiosity (Meraklı), Mars'taki olası yaşam belirtilerini tespit etmek için toprak örneklerini toplarken "selfie" çekti.

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NASA 'Meraklı'nın Mars selfie'sini yayınladı

Fotoğraf, Kızıl Gezegen'de kil açısından zengin "Glen Etive" kraterinde ilk kez kimyasal deney yapıldığını gösterdi. NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre Curiosity'nin zeminde iki delik açtığı görüldü.

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NASA 'Meraklı'nın Mars selfie'sini yayınladı

Delikler, "Glen Etive 1" ve "Glen Etive 2" diye adlandırıldı. Curiosity 2012'de Mars'a inmişti.

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NASA 'Meraklı'nın Mars selfie'sini yayınladı

Mars'tan gelen selfie sonrası NASA'nın diğer çalışmaları da dikkat çekti. İşte NASA'nın Mars'taki keşiflerinden yapılan son duyurular...