NASA farkında olmadan fotoğrafı yayınladı! Mars'taki binayı uzaylılar mı yaptı?

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen fotoğrafta, Mısır Piramitleri'ne benzeyen bir yapı ve tünel ile bu piramide bağlanan kare şeklinde bir bina görüldü. Bu fotoğraf, uzaylılar var mı sorusunun cevabını bulmak için süren tartışmaları daha da hararetlendirdi. İşte uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilen binaların görüntüleri ve ilginç görüntüler ile ilgili uzmanların iddiaları...