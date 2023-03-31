Mutlaka kontrol edin! En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu! Apple, Huawei, Sony...
Günümüzde 7'den 70'e artık herkes akıllı telefon kullanıcısı. Yemek, içmek gibi gündelik yaşamın bir gerekliliği olan telefon hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası haline geldi. Telefonların modeline ve markasına göre radyasyon (SAR) değerleri değişiklik göstermektedir. En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 31.03.2023
16:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
16:43
En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Radyasyon ortamda taşınan enerji olarak tanımlanabilir. İyonlaştırıcı radyasyonun yüksek dozlarının zararlı olduğu bilinmektedir. Peki hayatımızın her alanında bizimle olan akıllı telefonlarımız ne kadar radyasyon yayıyor? İşte en çok radyasyon yayan telefonlar...
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RADYASYON NEDİR?
Radyasyon ortamda taşınan enerji olarak tanımlanabilir. Bu enerji, parçacıklar ve elektromanyetik dalgalar ('foton' denilen kütlesi bulunmayan enerji paketçikleri) aracılığıyla taşınır. Bir atoma enerji aktarılarak atomdan elektron koparılmasına iyonlaşma denir. Eğer taşınan enerji, atomlarda iyonlaşmaya sebep oluyor ise 'iyonlaştırıcı radyasyon' adını alır.
Alfa parçacığı, beta parçacığı ve nötron parçacık radyasyonuna, gama ışını ve x-ışınları ise elektromanyetik radyasyona örnektir ve hepsi iyonlaştırıcı radyasyondur.
Eğer radyasyon (taşınan enerji) atomlarda iyonlaşmaya sebep olmuyorsa iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak adlandırılır. Bu radyasyon ile taşınan enerji, atomdan elektron koparmak için yeterli olmadığı için iyonlaşmaya sebep olmaz. İyonlaştırıcı olmayan tüm radyasyon çeşitleri elektromanyetik radyasyondur. İletişimde kullanılan radyo dalgaları, mikrodalgalar ve görünür ışık iyonlaştırıcı olmayan(elektromanyetik) radyasyona örnektir.
Radyoaktivite, fazla enerjiye sahip atom çekirdeklerinin fazla enerjilerini radyasyon yayımlayarak bırakması olayına denir. Bu olaya aynı zamanda radyoaktif bozunma da denir. Radyoaktif bir çekirdeğin bozunma olayı olasılıklara bağlı bir süreçtir ve belirli bir zaman süresinde bozunma olasılığı hesaplanabilir ancak kesin olarak ne zaman bozunma olacağı belirlenemez. Radyoaktif atomların birim zamanda yaydıkları radyasyon aktivite olarak adlandırılır.
Bir radyoaktif maddenin başlangıçtaki aktivitesinin ya da diğer bir deyişle atom sayısının yarıya inmesi için geçen süreye yarı-ömür denir. Yarı-ömür, aktivitenin azalması ile ilgili bir parametre olduğu için çok önemlidir.