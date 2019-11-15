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Motorola Razr efsane tasarımla döndü! Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler?

Motorola Razr resmen tanıtıldı. Bir döneme katlanabilir telefonları ile damga vuran Motorola, katlanabilir telefonların art arda tanıtıldığı dönemde atak yaptı. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X telefonların aksine dikey olarak katlanan Motorola Razr, efsane modellerini hatırlattı. Motorola Razr Ocak ayında resmen Türkiye'de olacak. Tasarımı ile büyük ilgi gören Motorola Razr'ın ne kadar ilgi göreceği merak ediliyor. Peki, Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Motorola Razr özellikleri neler? İşte Motorola Razr özellikleri ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:19
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Motorola Razr efsane tasarımla döndü! Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler?

Motorola Razr modelini tanıttı. Efsane Motorola telefonunu hatırlatan Razr büyük beğeni topladı. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi rakiplerinin aksine üstten katlanan telefon büyük kolaylık sağlıyor. Katlı halinde de ekran kullanımı oldukça kolay. Birçok üstün özelliği bulunan Motorola Razr Ocak ayında Türkiye'ye gelecek. Peki, Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler? İşte detaylar...

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Motorola Razr efsane tasarımla döndü! Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler?

İŞTE EFSANE MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ

Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Yeni telefonunda OLED ekran kullanan Motorola, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunacak.

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Motorola Razr efsane tasarımla döndü! Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler?

Telefon, Samsung Galaxy Fold'un tam aksine yukarıdan aşağıya doğru katlanıyor. Motorola, Razr'ın katlanabilir ekranını geleneksel kapaklı telefonlardakine benzer bir çıkıntıyla destekliyor.

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Motorola Razr efsane tasarımla döndü! Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler?

Tüketiciler, telefonu katladıktan sonra ikinci ekranı kullanabiliyorlar. Bu ekran, 2.7 inç boyutunda ve GOLED yapısında. Motorola bu ikinci ekranın çözünürlüğünün 600 x 800 piksel olduğunu söylüyor.

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Motorola Razr efsane tasarımla döndü! Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler?

Tüketiciler bu ekran yardımıyla Razr üzerindeki temel işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar ve kameralarını bu ekran üzerinden kullanabiliyorlar.