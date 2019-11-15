Motorola Razr efsane tasarımla döndü! Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar? Motorola Razr özellikleri neler?

Motorola Razr resmen tanıtıldı. Bir döneme katlanabilir telefonları ile damga vuran Motorola, katlanabilir telefonların art arda tanıtıldığı dönemde atak yaptı. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X telefonların aksine dikey olarak katlanan Motorola Razr, efsane modellerini hatırlattı. Motorola Razr Ocak ayında resmen Türkiye'de olacak. Tasarımı ile büyük ilgi gören Motorola Razr'ın ne kadar ilgi göreceği merak ediliyor. Peki, Motorola Razr Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Motorola Razr özellikleri neler? İşte Motorola Razr özellikleri ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





