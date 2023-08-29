HaberlerGaleriİşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!
İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!
Öğrencilere yönelik ÖTV muafiyetinden faydalanarak satın alabilecekleri telefon modellerinin kesin listesi henüz resmi olarak olmasa da şekillendi. Listenin açıklanması ile birlikte iPhone modelleri hakkında merak edilen detayda ortaya çıkmış oldu. İşte öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modellerini marka ve modelleri...
Giriş Tarihi: 29.08.2023 07:03Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 07:04