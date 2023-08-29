İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

ÖTV'SİZ iPHONE ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER GELDİ!

Konuşulan kulis bilgileri ve gazeteci Cem Küçük tarafından yapılan ilk açıklamalara göre ÖTV'siz satılacak telefon modelleri arasında iPhone bulunmuyor. Türkiye'de üretilen veya montajı Türkiye'de yapılan telefonların öğrencilere vergisiz olarak satılması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİ ÖTV'SİZ ALABİLECEKLERİ TELEFON MODELLERİNİN LİSTESİ