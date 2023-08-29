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Haberler Galeri İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Öğrencilere yönelik ÖTV muafiyetinden faydalanarak satın alabilecekleri telefon modellerinin kesin listesi henüz resmi olarak olmasa da şekillendi. Listenin açıklanması ile birlikte iPhone modelleri hakkında merak edilen detayda ortaya çıkmış oldu. İşte öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modellerini marka ve modelleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 07:04
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İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Öğrencilere ÖTV'siz verilmesi beklenen cep telefonu modellerinin listesi hakkında kesin olmamakla birlikte ilk detaylar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte öğrencilerin bir defaya mahsus vergisiz telefon satın alabilmeleri için çalışma başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Öğrencileri oldukça heyecanlandıran açıklama sonrası söz konusu uygulamanın hangi telefon modelleri kapsayacağı merak edilen konuların başında yerini aldı. Detaylar belli olmadan önce öğrenciler uygulama iPhone modellerini de kapsayacak mı? Sorusunu sormaya başladı. Gazeteci Cem Küçük ise Twitter hesabı üzerinden Kesin ve nihai olmayan telefon modellerinin listesini yayınladı. İşte öğrencilerin ÖTV'siz satın alabileceği akıllı telefon modellerinin listesi;

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İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

ÖTV'SİZ iPHONE ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER GELDİ!

Konuşulan kulis bilgileri ve gazeteci Cem Küçük tarafından yapılan ilk açıklamalara göre ÖTV'siz satılacak telefon modelleri arasında iPhone bulunmuyor. Türkiye'de üretilen veya montajı Türkiye'de yapılan telefonların öğrencilere vergisiz olarak satılması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİ ÖTV'SİZ ALABİLECEKLERİ TELEFON MODELLERİNİN LİSTESİ

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İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Xiaomi Redmi 9C

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İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi! Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı!

Xiaomi Redmi 9T