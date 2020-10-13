iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 12 için geri sayım başladı. Daha önce tasarımı, fiyatı ve birtakım özellikleri sızdırılan iPhone 12 modelleri için teknoloji severlerin araştırmaları sürüyor. Apple tarafından iPhone 12 için tarih verilmişti. Apple'ın düzenleyeceği iPhone 12 etkinliğini izlemek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, iPhone 12 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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