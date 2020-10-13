13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 12 için geri sayım başladı. Daha önce tasarımı, fiyatı ve birtakım özellikleri sızdırılan iPhone 12 modelleri için teknoloji severlerin araştırmaları sürüyor. Apple tarafından iPhone 12 için tarih verilmişti. Apple'ın düzenleyeceği iPhone 12 etkinliğini izlemek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, iPhone 12 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 11:52
  • 1
  • 17
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Apple'ın yeni modeli iPhone 12 için geri sayım başladı. Apple tarafından yapılan açıklamada tanıtımın 13 Ekim'de yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz ay yapılan etkinlikle yeni nesi iPad'ler ve Apple Watch serisi tanıtılmıştı. Şimdi ise gözler iPhone 12 modellerine çevrildi. Peki, iPhone 12 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPHONE 12 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 12 serisinin tanıtımı 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Apple'ın "Hi, Speed" yani "Merhaba, hız" olarak duyurduğu etkinlik, Türkiye saati ili 20.00'de başlayacak.

  • 3
  • 17
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, iPhone 12 fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

  • 4
  • 17
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)

  • 5
  • 17
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)