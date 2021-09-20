20 Eylül 2021, Pazartesi
iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...
iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? iPhone 13'ün tanıtılmasının ardından gözler iOS 15'e çevrilmişit. Bilindiği üzere iPhone'larda güvenliği sağlamak adına alınabilecek en iyi önlemlerden biri yazılımların güncel olmasıdır. Yeni sürümü iOS 15'i tanıtan Apple, güncellemenin hangi tarihte çıkacağını da açıkladı. Peki, iOS 15 yenilikleri neler? iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:22
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