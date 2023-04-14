İMECE uydusu fırlatılışı İptal mi edildi, neden ertelendi? İmece uydusu neden fırlatılamadı? Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler?

İMECE uydusu hava koşulları nedeniyle yeniden ertelendi. TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan yerli ve milli uydumuz İMECE 14 Nisan Cuma günü uzaya fırlatılacaktı. Peki İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler? Neden iptal edildi?