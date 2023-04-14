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Haberler Galeri İMECE uydusu fırlatılışı İptal mi edildi, neden ertelendi? İmece uydusu neden fırlatılamadı? Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler?

İMECE uydusu fırlatılışı İptal mi edildi, neden ertelendi? İmece uydusu neden fırlatılamadı? Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler?

İMECE uydusu neden fırlatılamadı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. İMECE Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması ertelenen İMECE uydusu yeniden ertelendi. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen İMECE uydusunun detayları araştırılıyor. Peki İMECE neden uzaya fırlatılmadı? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:01
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İMECE uydusu fırlatılışı İptal mi edildi, neden iptal edildi? İmece uydusu neden fırlatılamadı? Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler?

İMECE uydusu hava koşulları nedeniyle yeniden ertelendi. TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan yerli ve milli uydumuz İMECE 14 Nisan Cuma günü uzaya fırlatılacaktı. Peki İMECE uydusu fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler? Neden iptal edildi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE | İmece uydusu ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, kaç yıl hizmet verecek? TUBİTAK UZAY... Özellikleri neler?

İMECE UYDUSU NEDEN FIRLATILMADI?

Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu bugün Türkiye saati ile 09.48'de uzaya fırlatılacaktı ancak rüzgar nedeniyle 3. kez ertelendi.

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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE | İmece uydusu ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, kaç yıl hizmet verecek? TUBİTAK UZAY... Özellikleri neler?

Fırlatma yüksek irtifadaki kuvvetli rüzgarlar nedeniyle fırlatılışa 27 saniye kala ertelendi.

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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE | İmece uydusu ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, kaç yıl hizmet verecek? TUBİTAK UZAY... Özellikleri neler?

Fırlatma töreni, Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE | İmece uydusu ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, kaç yıl hizmet verecek? TUBİTAK UZAY... Özellikleri neler?

TSK'NIN UZAYDAKİ GÖZÜ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İmece'nin metre altı çözünürlüğe sahip bir uydu olduğunu, TSK'nın uzaydaki gözü olacağını söyledi.