HaberlerGaleriİMECE uydusu fırlatılışı İptal mi edildi, neden ertelendi? İmece uydusu neden fırlatılamadı? Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler?
İMECE uydusu fırlatılışı İptal mi edildi, neden ertelendi? İmece uydusu neden fırlatılamadı? Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler?
İMECE uydusu neden fırlatılamadı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. İMECE Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması ertelenen İMECE uydusu yeniden ertelendi. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen İMECE uydusunun detayları araştırılıyor. Peki İMECE neden uzaya fırlatılmadı? İşte detayları...