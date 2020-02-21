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Hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan uygulamalar ve programlar mevcut. Google tarafından açıklanan listede, akıllı telefon kullanıcıların bilgilerini tehlikeye sokan bu uygulamalar tek tek ortaya çıktı. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Peki Telefona zarar veren uygulamalar hangisi 2020? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:33
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Hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

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Hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? Telefona zarar veren programlar hangisi?

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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Hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? Telefona zarar veren programlar hangisi?

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? Telefona zarar veren programlar hangisi?

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.