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Google'ın uyarısı korkuttu! O programları silin

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Google, akıllı telefon sahiplerine uyarıda bulundu. Telefonlarda kullanılan birçok programın tehlike saçtığını açıklayan Google, söz konusu programların telefonlardan silinmesi gerektiğini belirtti. Google'ın uyarısı sonrası akıllı telefon sahiplerini korku sardı. Google uyarmakla yetinmedi ve tehlikeli programları da ifşa etti. İşte o programlar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:25
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Google'ın uyarısı korkuttu! O programları silin

Google tehlikeli programları saptadı ve kullanıcılarını uyardı. Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu.

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Google'ın uyarısı korkuttu! O programları silin

Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar..

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Google'ın uyarısı korkuttu! O programları silin

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Google'ın uyarısı korkuttu! O programları silin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Google'ın uyarısı korkuttu! O programları silin

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.