Google'ın uyarısı korkuttu! O programları silin

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Google, akıllı telefon sahiplerine uyarıda bulundu. Telefonlarda kullanılan birçok programın tehlike saçtığını açıklayan Google, söz konusu programların telefonlardan silinmesi gerektiğini belirtti. Google'ın uyarısı sonrası akıllı telefon sahiplerini korku sardı. Google uyarmakla yetinmedi ve tehlikeli programları da ifşa etti. İşte o programlar...