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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Google'dan kritik uyarı geldi: Bu uygulamaları derhal silin Google'dan kritik uyarı geldi: Bu uygulamaları derhal silin
Google'dan cep telefonu kullananlara kritik uyarı. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'in kullanıcıları uyardığı o uygulamalar...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 06:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 06:37
Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
AMAN DİKKAT! İŞTE BAŞINIZA İŞ AÇACAK O UYGULAMALAR
Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...
Pro Camera Beauty SmartSwipe Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.