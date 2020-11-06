Google'dan kritik uyarı geldi: Bu uygulamaları derhal silin

Google'dan cep telefonu kullananlara kritik uyarı. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'in kullanıcıları uyardığı o uygulamalar...