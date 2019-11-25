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Google duyurdu! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar...

Android'in yeni sürümü Android 10 büyük bir merakla bekleniyordu. Teknoloji takipçilerinin merakla beklediği haber Google'dan geldi. Google, Android 10 güncellemesini hangi telefonların alacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde gelecek olan Android 10 güncellemesi için yapılan açıklamada tüm telefonlar tek tek açıklandı. İşte Android 10 güncellemesini alacak telefon modellerinin tam listesi.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:41
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Google duyurdu! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar...

Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...

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Google duyurdu! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar...

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:

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Google duyurdu! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar...

Huawei P30 Pro

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Google duyurdu! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar...

Google Pixel

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Google duyurdu! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar...

Honor 20